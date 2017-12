Capodanno a Tabarnia

Milano. Preparate le valigie, scegliete un look cosmopolita, a capodanno ci si vede tutti a Tabarnia, l’isola che non c’è dell’unionismo catalano, quel pezzo di terra della Catalogna che non vuole la secessione, che non vuole l’indipendentismo, che sta bene dov’è, e se proprio tutt’attorno gli altri ambiscono a un futuro di solitudine poco lussuosa, i tabarnés (o tabarnesa) chiedono di separarsi dalla Catalonia, e restare spagnoli, restare europei. Tabarnia nasce come una boutade, un’operazione satirica e una petizione...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.