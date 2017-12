Bomba artigianale alla stazione dei bus di New York

Lunedì mattina alle 7:30 ora di New York (le 13:30 in Italia), c'è stata un'esplosione a Port Authority, la stazione centrale dei bus di Manhattan tra la 42esima Strada e l'ottava Avenue, a due passi da Times Square. La polizia e i vigili del fuoco sono arrivati subito sul posto e hanno confermato che risultano quattro feriti lievi, tra cui Akayed Ullah, ventisettenne bengalese, che sarebbe stato l'autore dell'attacco ed è stato arrestato. L'uomo al momento si trova all'ospedale Bellevue, in stato di fermo. L'ex commissario del dipartimento di polizia della metropoli, Bill Bratton, ha dichiarato a Msnbc che secondo le informazioni preliminari Ullah potrebbe aver vissuto negli Stati Uniti per circa sette anni. Ullah risiede nella zona di East Flatbush a Brooklyn. La polizia è arrivata a casa sua e sta cercando ulteriori informazioni su di lui. Secondo il sindaco di New York, Bill de Blasio, si tratta di un attentato terroristico. Al momento, tuttavia, non è chiaro se Ullah sia associato a gruppi terroristici, come lo Stato islamico.