In difesa della Repubblica degli editori

Cari colleghi di Repubblica, prima di tutto, figuriamoci, tanta solidarietà, e poi, però, anche qualche considerazione. Dopotutto, pescando nel mazzo dei ricconi, come editore poteva capitarvi di peggio, e non facciamo nomi, degli attuali esponenti della famiglia Elkann-Agnelli. Intanto, John vi fa grazia delle interviste in cui presentarlo come titolare di “una certa idea dell’Italia” e, altro vantaggio, non vi sveglia alle 5 di mattina per farsi raccontare gossip con cui annoiarsi. Per il resto proviamo a intercettare con la fantasia qualche telefonata del crudele editore a Maurizio Molinari. Il nastro fantasioso ci rivela che chiede di non dare addosso a Stellantis. Cioè chiede, immaginiamo, di rispettare l’idea che una grande multinazionale dell’auto, impegnata nel match planetario per conquistare mercati, decida in piena libertà manageriale dove fare investimenti e dove portare produzioni. E perciò, girandola nella parte costruttiva, che un paese, anche se tra i suoi residenti ci sono azionisti importanti di Stellantis, gli investimenti se li deve un po’ meritare, creando condizioni favorevoli, facendo intelligenti politiche industriali, puntando consapevolmente sull’apertura commerciale e sulla globalizzazione e con l’iniziativa di sindacati ragionevoli.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE