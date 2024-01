Il candidato del Pse alle europee e la fine dello Spitzenkandidate

Il socialdemocratico Nicolas Schmit, commissario europeo dal 2019, non ha saputo dimostrare una visione per l'Ue. Eppure il Pse potrebbe nominarlo come capolista candidato presidente della Commissione

Il Partito socialista europeo potrebbe scegliere Nicolas Schmit, uno sconosciuto lussemburghese, come suo candidato alla presidenza della Commissione. Non se ne voglia Schmit, che dal 2019 è commissario europeo agli Affari sociali ed è un socialdemocratico appassionato. Ma il fatto che non sia diventato famoso al di fuori del Gran ducato e dei circoli brussellesi non è dovuto solo alle dimensioni del suo paese di origine. Schmit in questi quattro anni non ha saputo ispirare, né dimostrare una visione per l’Ue. Eppure è proprio lui che il Pse potrebbe nominare come Spitzenkandidat, il capolista candidato presidente della Commissione.