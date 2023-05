Alla fine Amnesty Italia si scusa per le sue accuse all'Ucraina

Alla fine Amnesty Italia, dopo che il Foglio ha sollevato il tema, ammette di aver “sottovalutato” la necessità di comunicare al pubblico italiano ciò che era emerso dalle indagini interne e indipendenti di Amnesty International sulle accuse ingiustificate all’esercito ucraino. Il 4 agosto 2022 la ong pubblicò un comunicato che accusava le Forze armate ucraine di aver messo a rischio la vita dei civili, trasformandoli in obiettivi militari, e quindi di aver violato il diritto umanitario internazionale. La denuncia provocò un terremoto: da un lato fu usata dalla Russia per mostrare i “crimini” dell’Ucraina sui propri civili, dall’altro provocò la dura reazione del governo di Zelensky e le dimissioni per protesta della capa di Amnesty Ukraine, che criticava i metodi e le parole usate dalla ong.

