Giustizia sportiva e passi falsi. Il pasticcio inutile del caso Juventus

Il ricorso della società torinese è stato parzialmente accolto e i 15 punti per ora restituiti: prudenza avrebbe voluto che si rimanesse in attesa di decisioni capaci di chiarire la situazione. Tutto molto all’italiana, tutto molto evitabile

Mentre il calcio italiano, dopo stagioni magre, sta rialzando la testa a livello internazionale, con ben due squadre in semifinale di Champions League e altre ben impegnate in altre coppe; mentre l’Italia si gioca una chance importante per il suo futuro, con il dossier presentato per la candidatura a ospitare gli Europei del 2032; mentre il ministro dello Sport Andrea Abodi annuncia che gli stadi diventeranno “comunità energetiche”, promettendo di riportare gli impianti delle nostre città al livello qualitativo necessario; mentre insomma una parte del sistema calcio ce la mette tutta per raggiungere risultati, la giustizia sportiva – fin troppo esposta ai venti di un’opinione pubblica ricalcata sulle tifoserie da stadio – annaspa in pasticci da cui avrebbe potuto con maggiore oculatezza stare lontana.