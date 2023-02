Meloni nega l'esistenza di un'Europa di Serie A, ma è risentita per essere relegata in B

La premier è consapevole che con lei alla guida, per ora, all’Italia tocca giocare in un’altra categoria. Come dimostra la sua reazione dopo l'esclusione dal vertice di Parigi con Macron, Scholz e Zelensky, e il trattamento che le è stato riservato a Bruxelles

Giorgia Meloni si è risentita per l’esclusione dall’incontro a Parigi di Emmanuel Macron e Olaf Scholz con Volodymyr Zelensky: ha definito l’invito al presidente ucraino “inopportuno”, perché “credo che la nostra forza in questa vicenda sia l’unità e la compattezza”. La premier italiana si è evidentemente sentita declassata rispetto a qualche mese fa, quando con Mario Draghi l’Italia in questo tipo di incontri era a fianco a Francia e Germania (si pensi al viaggio in treno a Kyiv Draghi con Macron e Scholz). Nella giornata, la premier ha poi subito un ulteriore affronto quando per questioni di tempo è saltato il bilaterale con il presidente dell’Ucraina e si era parlato di un incontro di gruppo in cui meloni avrebbe partecipato assieme ai capi di governo di Spagna, Polonia, Romania, Olanda e Svezia.