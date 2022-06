Israele in crisi, di nuovo. In autunno torna al voto

Israele andrà a votare per la quinta volta in quarantadue mesi, probabilmente a ottobre, e l’ex premier Benjamin Netanyahu – sì sempre lui – si è preso il “merito”, dicendo di aver messo fine “a un anno di sofferenza per i cittadini israeliani”. La prossima settimana si voterà per la dissoluzione della Knesset e il ministro degli Esteri, Yair Lapid, diventerà il premier della transizione, al posto di Naftali Bennett, che è stato a capo del governo per l’ultimo anno (era previsto, negli accordi di governo, un passaggio di consegne della premiership tra Bennett e Lapid nel 2023 e la rotazione è stata confermata per la gestione degli affari correnti). In una dichiarazione congiunta, i due hanno annunciato che gli sforzi per stabilizzare la coalizione di governo sono falliti.

