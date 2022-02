Studenti violenti e cattivi maestri

Prima di partire in corteo hanno bruciato una bandiera di Confindustria. Poi, arrivati alla sede dell’Unione industriale di Torino, hanno bruciato una fotografia di Mario Draghi e appeso un cartello strafottente contro la Cgil, vittima mesi fa a Roma di un attacco altrettanto violento: “Landini, sai che dispiacere…”. Dire che gli studenti della nuova onda sappiano almeno per che cosa protestano è azzardato: non sanno distinguere nemmeno la destra dalla sinistra. Poche centinaia a Milano e a Roma, gli stessi slogan imparaticci e grotteschi, “dal governo solo sfruttamento e repressione”. Quel che più colpisce è l’inconsistenza dei contenuti: “Alternanza repressione maturità - No alla scuola dei padroni”. Come ognuno sa – a parte i giornali e i politici artefici della disinformazione di cui poi i ragazzi sono le prime vittime – l’alternanza non c’entra nulla con i due incidenti mortali che hanno coinvolto studenti dei centri di formazione professionale.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE