Basta chiacchiere, la scuola funziona

Primo giorno di scuola, primo giorno di un rientro che ha qualcosa dello sperimentale e qualcosa dello speranzoso, dopo due anni tra chiusure e Dad. Una scommessa importante, che riguarda milioni di famiglie ed è per forza notizia in cronaca. Per l’appunto. Un grande giornale titola online così: “Dai controlli del green pass al caos per i trasporti, cosa non funziona”. Ma se poi si passa a leggere la prima riga, c’è scritto: “La piattaforma per il controllo del green pass sembra funzionare”. E nel seguito: “Le cose stanno funzionando, a parte casi isolati, continuiamo così: do un bel 9 al rientro”. Parola del presidente dell’associazione presidi, uno di quelli che s’era mostrato più allarmista. Il punto non è tanto fare la (solita) reprimenda ai giornali e a loro allarmismo spesso smentito da sé medesimi. Dietro ai titoli, purtroppo, c’è di più. Si fa allarmismo perché alle famiglie piace essere allarmate, ma soprattutto perché dietro c’è un atteggiamento ideologico negativo che riguarda la scuola.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE