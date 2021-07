La decrescita modello Emiliano

L’avvocatura della Corte di giustizia europea dà il via libera alle trivellazioni marine con più permessi di ricerca rilasciati dallo stato a un operatore. Ma il governatore della Puglia Michele Emiliano intende “contrastare con fermezza” questa decisione, che riguarda un’azienda australiana, la Global Petroleum, che dal 2013 ha presentato all’Italia quattro domande tra Bari e Brindisi. Secondo Emiliano le ricerche pregiudicherebbero l’ecosistema con impatto negativo su turismo e pesca. Ma le ricerche offshore che in Italia sono iper-regolamentate non hanno certo lo stesso impatto dell’Ilva. Il fronte No triv vede da anni Emiliano tra i suoi capi, così come aveva cavalcato l’onda No Tap contro l’approdo a San Foca del gasdotto transadriatico che ha origine in Azerbaigian. Più che la spiaggia salentina oggetto della protesta fu la salvaguardia di alcune decine di ulivi, ricollocati altrove dalla Snam.

