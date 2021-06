Una lezione dall'Ilva

La vicenda dell’Ilva di Taranto è una vicenda tragica, a cominciare dalle vittime dell’inquinamento prodotto per decenni. E’ anche un paradigma dell’incapacità, e per qualche aspetto persino dell’impossibilità, per il sistema istituzionale così com’è di affrontare un problema produttivo e di garanzia della salute così intricato. Non si contano gli interventi delle magistrature amministrative o dei sindaci che imponevano la chiusura dello stabilimento e lo spegnimento dei forni, poi contraddetti o cassati da altre sentenze. I sindacati non sanno da che parte girarsi e l’azienda non sembra in grado di prendere decisioni, anche perché a ogni passo rischia che qualcuno fischi un fallo da espulsione. Dopo l’ultima revoca dell’ordinanza di chiusura del sindaco, Invitalia ha annunciato la presentazione di un nuovo progetto che dovrebbe anche superare le critiche della Corte europea. E’ difficile credere che questa volta tutto filerà liscio, anche se si può sempre sperare in un miracolo.

