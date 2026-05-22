Dal Cdm arriva un altro prestito ponte di cento milioni per l'ex Ilva

Quasi due miliardi e mezzo per tenerla in amministrazione straordinaria facendole perdere 50 milioni al mese, anziché i 680 che sarebbero serviti per prenderne il controllo e rilanciarla. Il più grande suicidio industriale della storia d’Italia, da parte di un governo la cui premier nelle linea di mandato aveva detto “faremo di ilva il più grande siderurgico green d’Europa”. E mentre Urso urbi et orbi continuava a dire di averla salvata dai pirati indiani, Ilva nelle mani dei commissari straordinari perdeva giorno dopo giorno impianti, lavoratori, soldi, e speranze di ripresa. Per questo poi ha provato subito a rimetterla in vendita, con una gara che da due anni non può ancora concludersi. Aveva promesso alla Commissione europea, nella richiesta dell’ultimo prestito ponte, che l’avrebbe venduta entro aprile. Siamo a maggio e, aldilà delle ancora vittoriose dichiarazioni del ministro, non si vedono closing né acquirenti seri all’orizzonte. Ora però il dossier è nelle mani di Giorgia Meloni: è possibile sapere cosa vuole fare la premier italiana del più grande siderurgico della nazione?