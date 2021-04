La svolta europeista di Karlsruhe

L’Unione europea ieri ha tirato un sospiro di sollievo, dopo che la Corte costituzionale in Germania ha annunciato il via libera alla ratifica della decisione sulle risorse proprie, rimuovendo uno degli ostacoli maggiori alla partenza del Recovery fund. Il timore di Bruxelles non era tanto la bocciatura, ma i tempi della decisione che, se fosse arrivata a estate inoltrata, avrebbe compromesso i piani di iniziare a far arrivare i 750 miliardi già a luglio. Ora il presidente della Repubblica federale, Frank-Walter Steinmeier, può firmare la ratifica, anche se Karlsruhe continuerà ad analizzare la sostanza del ricorso del fondatore di AfD Bernd Lucke. La sentenza di ieri è interessante perché i giudici tedeschi, che avevano già messo in discussione gli acquisti di titoli della Bce e il fondo salva stati Mes, hanno tenuto conto dell’interesse europeo.

