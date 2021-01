La piazza dell'est è arrabbiata

Le proteste in Polonia, Russia e Bielorussia e i governi che si sentono indistruttibili

Da mercoledì sera migliaia di persone stanno manifestando in Polonia contro l’entrata in vigore della nuova legge sull’aborto. E’ una protesta molto estesa che va al di là della partecipazione della popolazione giovane e femminile, al di là della capitale, roccaforte liberale del paese guidato dalla destra del PiS. Dalla parte dei manifestanti pacifici si è schierato anche il principale partito di opposizione, i conservatori del Po che al Parlamento europeo siedono tra i popolari, segno che questa protesta va al di là anche della legge sull’aborto. E’ una protesta contro i metodi del PiS e la sua svolta illiberale. A Varsavia la polizia ha fermato tredici persone, ci sono stati scontri, ed è la prima volta che una protesta assume dei toni tanto accesi. Non è la prima volta che i polacchi manifestano contro il governo, ma l’atmosfera è cambiata.

