Smart glasses sold out: i Ray-Ban Display spiazzano Meta e Luxottica

Dovevano essere un test di mercato, ma sono diventati un boom: liste d’attesa infinite negli Stati Uniti e scorte limitate che spingono Zuckerberg a fermare la distribuzione in Italia, Regno Unito Canada e Francia. In Borsa EssilorLuxottica scivola, ma gli analisti vedono un 2026 in crescita

L’ultima versione degli occhiali intelligenti prodotti da EssilorLuxottica e Meta, i Ray Ban Display, piacciono talmente tanto agli americani che ne sarà ritardato il lancio in Europa. Quello che doveva essere un test di mercato per appurare la disponibilità dei consumatori statunitensi ad accogliere la versione tecnologicamente più sofisticata di smart glasses (con questi si può parlare con il chatbot Meta Ai, sono dotati di fotocamera, altoparlanti stereo, sei microfoni, wifi 6, e di un sistema per la scrittura virtuale) si è trasformato in una corsa all’acquisto, con liste d’attesa infinite, che ha spiazzato persino i produttori.

Così l’azienda di Mark Zuckerberg ha annunciato, durante il Consumer Electronic Show di Las Vegas, di essere stata costretta a fermare la distribuzione in Italia, Regno Unito, Francia e Canada, a causa di “una domanda senza precedenti e scorte limitate”.

I Ray Ban Display erano stati lanciati a settembre negli Usa con disponibilità limitate e il risultato è stato sorprendente, complice l’aumento dei consumi che si sta registrando nel paese per beni di lusso e prodotti tecnologici da parte della classe media. La notizia dello slittamento del lancio in Europa dell’ultima generazione di occhiali intelligenti ha fatto fare una scivolata al titolo di Essilor Luxottica (ieri è calato dell’1,7 per cento).

D’altra parte, gli analisti hanno interpretato in modo positivo l’interesse generato da un prodotto molto innovativo che combina l’intelligenza artificiale con un display integrato. Equita, per esempio, stima un aumento delle vendite degli smart glasses complessivamente realizzati da Essilor Luxottica e Meta a 7 milioni di paia nel 2026 dai 4,5 milioni del 2025 pur considerando una presenza ancora ridotta dei Ray Ban Display. In pratica è come se dal mercato dei consumatori fosse emerso un chiaro segnale di ricettività verso l’innovazione che non era affatto scontato e che di fatto apre la strada a futuri aumenti di ricavi.