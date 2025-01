La Bce riduce ancora il costo del denaro. Tasso base al 2,75 per cento

Francoforte prosegue sulla strada dei tagli e riduce i tassi di 25 punti base, confermando la fiducia verso un “processo di disinflazione sulla buona strada”. Ma l'inflazione interna resta elevata

“Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di ridurre di 25 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della Bce”. Così fa sapere la Banca centrale europea dopo il vertice di oggi a Francoforte. Si tratta del primo taglio del 2025 e il quinto da giugno, della stessa entità di quello deciso lo scorso 12 dicembre, che aveva fatto calare il tasso di interesse sui depositi dal 3,25 al 3,00 per cento. Si arriva così oggi al 2,75 per cento, unito al 2,90 per cento e al 3,15 per cento degli altri due tassi di riferimento (sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale).

La decisione era già ampiamente prevista dagli analisti e conferma l'andamento espansivo e più morbido che l'istituzione ha deciso di adottare per le sue scelte di politica monetaria. Nonostante l'incertezza sulla politica commerciale rimanga molto alta, soprattutto con l'approccio della nuova amministrazione statunitense in materia di dazi. Ma dagli Stati Uniti, per ora, nessuna sorpresa per i mercati, dato che ieri la Fed ha lasciato invariati i tassi mantenendoli al 4,25–4,50 per cento.

Questa ulteriore sforbiciata, dunque, segnala un progressivo avvicinamento all’obiettivo del Consiglio direttivo del 2 per cento a medio termine, ma l'Eurotower avverte: “L’inflazione interna resta elevata, principalmente perché salari e prezzi in determinati settori si stanno ancora adeguando al passato incremento dell’inflazione con considerevole ritardo”. La crescita delle retribuzioni, prosegue la nota, “si sta moderando secondo le attese e i profitti ne stanno parzialmente attenuando l’impatto sull’inflazione”.

L’economia sta ancora affrontando circostanze avverse, ma la Bce mostra ottimismo: “L’aumento dei redditi reali e il graduale venir meno degli effetti della politica monetaria restrittiva dovrebbero sostenere una crescita della domanda nel corso nel tempo”.

Sui criteri di scelta delle prossime mosse di politica monetaria, la Bce continuerà sul solco delle ultime riunioni, seguendo “un approccio guidato dai dati in base al quale le decisioni vengono adottate di volta in volta a ogni riunione”, senza vincolarsi necessariamente a un particolare percorso dei tassi.