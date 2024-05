I messaggi sibillini di Caltagirone sul futuro di Mediobanca (e gli imperi che nascono e poi finiscono)

Caltagirone consiglia di non restare sulla produzione a basso costo, ma di puntare maggiormente a combattere il prezzo

Dice Francesco Gaetano Caltagirone, imprenditore, editore, uomo forte della finanza italiana, che per capire qualcosa in più sulla storia attuale dell’Europa bisogna fare un salto nel tempo e ricordare cosa è successo all’impero romano. “Il problema di un impero”, ha detto ieri Caltagirone al festival dell’economia di Trento, “non è fare una conquista ma conservarla. E’ la durata. E la qualità eccezionale dell’Impero Romano è stata la durata. L’Impero Romano cadde perché nella lotta tra la ragione, ovvero Roma, e la fede, ovvero il Cristianesimo, vinse la fede. E da lì fu il Medioevo”.

Per provare a scommettere sulla ragione, oltre che la fede, oggi, sembra dire Caltagirone in dialogo con Aldo Cazzullo, occorre capire cosa può offrire di buono l’Italia, un’Italia meloniana che a Caltagirone non sembra dispiacere, e la riflessione di Caltagirone è questa: “Se non cominciamo a ragionare sul fatto che alcune produzioni si fanno o non si fanno per convenienza non solo economica ma strategica, quindi non per un utile immediato, rischiamo una fortissima decadenza. La rischiamo se in cambio di prodotti a basso costo non inventiamo. L’Italia ha una cosa in più, la fantasia: la moda, le nuove auto... reggiamo per questo, perché il nostro prodotto non combatte con il prezzo”. L’Italia regge perché ha fantasia, dice Caltagirone, e rispetto alla fantasia che potrebbe avere Caltagirone nella partita più importante che esiste nel mondo finanziario, il futuro di Mediobanca e dunque di Generale, la risposta è sibillina ma offre spunti per riflettere. Tema numero uno: “Mi pare che Mediobanca abbia dei risultati buoni, quelli comunicati al mercato”. E ai cronisti che chiedevano se ci sono aspetti da migliorare, Caltagirone ha replicato che “tutto si può migliorare, sempre”. Anche le Generali? “Tutto”. Fantasia anche in Mediobanca? Il punto è sempre lo stesso: quando finisce un impero e ne comincia un altro? Chissà.