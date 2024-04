La storia fumettistica del Superbone che ha generato superdebito

Il 110 per cento resterà un’invenzione magica. E’ costato parecchio all’erario, è vero, ma demonizzarlo come l’origine dei nostri mali è una scemenza. Il debito pubblico è alticcio anche in altri paesi che non l’hanno avuto

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, non è affatto antipatico, è un politico furbo, ha una frezza bianca morotea che gli si addice, cerca di fare di Salvini un uomo di governo coerente (vaste programme), rimarca la differenza tra disciplina e servilismo. Per valorizzare il sistema della sanità lombarda, gli capitò nel momento sbagliato di dire che bisognava abolire i medici di base. Cominciai a rimproverarglielo a tormentone, in area Covid, mi offrì un caffè al ministero perché la smettessi di rompergli le balle, mi diede uno scoop purtroppo senza grandi conseguenze (due figli, niente tasse). Con questa storia fumettistica del Superbone che ha schiacciato e massacrato il debito pubblico, suffragata dai dati e dagli argomenti impeccabili di Luciano Capone, grande giornalista e Ragioniere Generale dello Stato aggiunto, sta esagerando, come esagerò sui medici di base (spero in un altro caffè).