La povertà cresce molto di più al nord, ma nessuno se ne accorge

In un decennio il numero di famiglie in povertà assoluta è raddoppiato nel settentrione. C'entra il reddito di cittadinanza e ora l'assegno di inclusione. E la Lega che dice?

L’Istat ha aggiornato pochi giorni fa le stime sulla povertà in Italia, e chi qui scrive da anni continua a porsi gli stessi problemi. E’ ovvio che nella serie storica dell’andamento della povertà abbiano influenza forte fattori esogeni, negli anni in cui essi si manifestano colpendo sia la capacità di reddito di individui e famiglie sia il loro potere d’acquisto, com’è infatti puntualmente avvenuto negli anni del Covid e a seguire con il risveglio dell’inflazione, principalmente dovuto in Europa al picco dei prezzi energetici dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Tuttavia tante domande centrali sono “domestiche”, relative a due fattori.