La Commissione Ue complica il matrimonio tra Ita e Lufthansa

L’Antitrust europeo ha messo nero su bianco le condizioni affinché il governo italiano possa vendere il 41 per cento della compagnia al gruppo tedesco. Hanno una loro logica, ma al contempo non saranno affatto facili da rispettare

La lettera della Commissione europea è arrivata e il matrimonio tra Ita Airways e Lufthansa rischia di diventare sempre più difficile. L’Antitrust europeo ha messo nero su bianco quali siano le condizioni affinché il governo italiano possa vendere il 41 per cento di Ita Airways al gruppo tedesco Lufthansa per 325 milioni di euro. I tedeschi e il governo italiano hanno tempo fino al 26 aprile per dare una risposta e, se non ci saranno intoppi, a inizio giugno il processo potrebbe chiudersi positivamente. Ma ci sono probabilità che il matrimonio si possa fare e che l’esito sia davvero positivo?