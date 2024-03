Tre ragioni per cui i giovani stanno riscoprendo le cooperative

Un movimento con oltre 150 anni di storia che offre le soluzioni più innovative per le sfide della nostra contemporaneità: Legacoop svela cosa attrae le nuove generazioni verso l'economia sociale.

Le nuove generazioni stanno mostrando un crescente interesse per le opportunità offerte dalla cooperazione: dalle comunità energetiche rinnovabili al problema della casa, la forma cooperativa mostra soluzioni che destano interesse perché concrete e innovative. Legacoop, che è la prima e principale associazione cooperativa italiana, dopo aver promosso progetti ad hoc, ora sta supportando questo fenomeno che ha ragioni sia valoriali che pratiche. L’impresa cooperativa, infatti, tende per sua natura alla rigenerazione e al coinvolgimento dei giovani nel processo imprenditoriale. Poiché la proprietà è collettiva e i dirigenti sono democraticamente eletti, la sua guida è necessariamente temporanea e l’intergenerazionalità è dunque sia un valore che una sua caratteristica organizzativa. Questi due fattori consentono il rinnovamento costante e spazi di crescita per i giovani che sono oggi impossibili in altri contesti. Ad attrarre i giovani, però, è soprattutto il legame diretto tra cooperazione e sostenibilità: l’obiettivo di Legacoop, in particolare, è quello di contribuire a costruire un modello di sviluppo che sia non solo economicamente vantaggioso, ma anche socialmente equo e ambientalmente sostenibile. Ciò fa sì che le cooperative offrano soluzioni che intercettano le nuove sensibilità del mondo giovanile di oggi, per la loro capacità di rispondere in modo innovativo alle esigenze caratteristiche di questa nostra contemporaneità e del futuro. Scopriamo insieme tre di questi ambiti particolarmente di successo nell'esperienza di Legacoop.

La questione abitativa: un problema con una soluzione cooperativa

Tra questi, uno dei più sentiti dalle nuove generazioni è quello della casa. Partendo dalle radici dell'impegno cooperativo, da sempre attento a produrre soluzioni originali su questo tema, recentemente Legacoop Abitanti ha avanzato una proposta di partenariato alle istituzioni che prevede un Piano pluriennale per la realizzazione di 50.000 nuovi alloggi di edilizia residenziale sociale, di cui le cooperative si candidano a realizzarne il 10%. La particolarità dell’offerta è di ottenere canoni ridotti del 30% rispetto al mercato per gli utenti, e a un risparmio complessivo di 277 milioni di euro per lo Stato. Questo partenariato pubblico-privato vuole realizzare soluzioni abitative accessibili alle persone, e in particolare ai giovani, che incontrano difficoltà ad accedere al mercato immobiliare. La proposta mira a fornire una risposta all'attuale crisi abitativa, evidenziando le crescenti difficoltà nell'affrontare mutui e canoni di locazione, e raccoglie un ampio sostegno dalla popolazione, che riconosce il ruolo delle cooperative nell'abbassare i prezzi delle case, ma mantenendo alti livelli qualitativi, di sicurezza e di sostenibilità ambientale.

Sostenibilità al centro: l'esperienza delle Comunità Energetiche Rinnovabili

Come richiesto dalle nuove generazioni, per Legacoop la sostenibilità non è un tema, ma un impegno concreto e una pratica quotidiana. In ambito ambientale, per esempio, le imprese Legacoop hanno già installato ben 1.455 impianti di energia rinnovabile, contribuendo così a una produzione totale di 140 megawatt di energia. Inoltre, il 51% delle imprese cooperative aderenti ha avviato iniziative di efficientamento energetico e Il 38% delle cooperative ha fatto il grande passo di possedere impianti propri di produzione di energia rinnovabile. Tra le numerose iniziative in questo settore portate avanti da Legacoop, anche in collaborazione con altre realtà come l'Enea e l'Osservatorio sulla Green Economy, quella che dai giovani desta maggiore interesse è il programma RESPIRA, che offre supporto tecnico e finanziario per la promozione a livello nazionale delle Comunità Energetiche Rinnovabili: una soluzione innovativa che consente a gruppi locali di individui o di imprese di condividere, produrre e gestire energia proveniente da fonti rinnovabili, promuovendo la sostenibilità e l'autoconsumo energetico.

CoopStartup: sostenere il futuro con la creazione di nuove cooperative

Come negli esempi precedenti, l'impegno di Legacoop nel settore della sostenibilità va oltre la semplice adozione di pratiche ambientali e si traduce in una vera e propria missione volta a costruire un futuro più equo, prospero e sostenibile per le generazioni presenti e future. La convinzione, infatti, è che l’impresa cooperativa possa rappresentare uno strumento attuale per interpretare e realizzare nella pratica un modello di economia efficiente, ma inclusiva sul piano sociale e meno impattante su quello ambientale. Una prospettiva sempre più condivisa, ma particolarmente sentita come prioritaria dai i giovani. Per incoraggiare chi vuole fare la propria parte in questa direzione dando vita a una nuova cooperativa, Legacoop ha creato il programma CoopStartup, che con il sostegno di Coopfond, il fondo mutualistico di Legacoop, sostiene in tutta Italia la creazione di nuove cooperative innovative, femminili e giovanili, per favorire la diffusione di imprese capaci di promuovere cambiamenti in ambito sociale, economico, ambientale e culturale.

Per tutte queste ragioni, la cooperazione e Legacoop in particolare, si stanno rivelando un motore di cambiamento che attrae i giovani con la propria natura intergenerazionale, democratica e basata sulla sostenibilità. Una parola, sostenibilità, intesa sia come valore, ma soprattutto come pratica concreta per portarci verso un modello di economia inclusivo, efficiente e orientato al bene comune.