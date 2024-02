Oltre gli incentivi. Produttività al centro. In un libro idee per l'economia italiana, e non solo

Non è facile adottare misure efficaci per spingere a investimenti e aumentare la produttività. Una politica fiscale che premia il “successo” è solo una delle soluzioni proposte dall'economista William J. Baumol nel suo volume “Productivity and American Leadership: The Long View”

"Productivity growth is a vital subject that has, unfortunately, fallen into the hands of macroeconomists”. Questo è l’incipit del primo capitolo di “Productivity and American Leadership: The Long View” (1991 MIT Press, Cambridge Massachusetts) scritto da William J. Baumol, uno dei più importanti economisti americani più volte candidato al Nobel, assieme ad Anne Batey Blackman e Edward N. Wolff. Questa frase mi ha sempre colpito anche perché, forse impropriamente, mi sono sempre considerato un macroeconomista. Ma la frase “incriminata” si riferiva solo al fatto che la macroeconomia keynesiana si era rivolta, almeno in passato, principalmente al breve periodo, mentre la “produttività” è una questione cruciale che riguarda il “lungo periodo”. È nel lungo periodo, infatti, che variazioni anche piccole ma continue della produttività determinano grandi effetti nell’economia di un paese. D’altra parte, fino alla rivoluzione keynesiana, era il lungo periodo che aveva sempre interessato gli economisti accademici.