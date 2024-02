Il Pnrr è di nuovo nudo (come il re)

Si fa presto a dire accordo fatto o quasi fatto o in arrivo e a prevedere che il decreto legge “Pnrr 4” sbarchi finalmente in Consiglio dei ministri per essere approvato, dopo 11 settimane di discussione interministeriale e la fatica estenuante (e fallimentare) di provare a chiudere il cerchio su quei 40 articoli pronti da un mese. Fitto dice ora che arriverà entro marzo (e significa che qualunque accordo è lontano) dopo aver detto via via che sarebbe arrivato entro la fine dell’anno, entro il mese di gennaio ed entro il mese di febbraio. Lui, il decreto legge, è resiliente e non si sposta da lì. Anche perché dopo aver spostato la governance dal Mef a Palazzo Chigi, sotto la regia di Fitto, nessuno ha più la forza per imporre una linea. E, come in guerra, diventa più difficile fare accordi quando le cose vanno male, anzi peggio di mese in mese.

