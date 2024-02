Nuove prove di terzo polo bancario

"Siamo noi il terzo polo bancario”. L’amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, che ieri pomeriggio ha presentato i risultati 2023 alla comunità finanziaria, con un utile di 1,3 miliardi (più 85 per cento rispetto al 2022), conferma il ruolo che la banca milanese intende svolgere nel panorama nazionale del credito, mai stato in buona salute come in questo periodo grazie alla fase di mercato particolarmente favorevole e alla maggiore solidità patrimoniale raggiunta. Per Castagna, il nuovo piano strategico approvato a dicembre, che, va ricordato, si basa su una logica cosiddetta “stand alone”, consentirà in futuro di accrescere ulteriormente gli ottimi risultati del 2023, che hanno permesso sia di aumentare la creazione di valore per i soci (dividendi raddoppiati rispetto al 2022) sia di consolidare la posizione di terza banca italiana, dopo Intesa Sanpaolo e Unicredit.

