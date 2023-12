Così il bus tallona i treni: indagine sulla rivoluzione del trasporto su gomma

Il venerdì pomeriggio la stazione degli autobus a media e lunga percorrenza di largo Mazzoni, di fronte alla stazione Tiburtina a Roma, è una babele di lingue e dialetti, un formicaio di valigie normali o di lusso, di trolley, 24ore, zaini o borsoni di plastica che le cinghie elastiche trattengono dalla tracimazione di indumenti e cibo. Non potrebbe essere diversamente, a ognuno il suo bagaglio. Perché a bordo dei bus salgono studenti universitari, che dalla capitale ritornano verso le località di provenienza, spesso paesi in Sicilia, Basilicata o Abruzzo. Ci sono i lavoratori stagionali, molti africani o maghrebini, che si spostano per servire durante il weekend nelle strutture ricettive turistiche. Ci sono i pendolari classici che hanno terminato il 5 giorni di lavoro in città e tornano a casa per il fine settimana. Ci sono i turisti che viaggiano con famiglie numerose e che approfittano di tariffe convenienti o di combinazioni treno/bus. E in fila trovi anche gli stranieri senza fretta disposti ad affrontare lunghe percorrenze notturne pur di fare il viaggio “point to point” ed evitare le burocrazie degli aeroporti. E ancora semplici nomadi viaggiatori attratti da tariffe scontate per località sconosciute, o i ragazzi della generazione Erasmus che vanno a trovare gli amici sparsi nel continente. E normali viaggiatori o viaggiatrici solitari stufi di passare ore alla guida per appuntamenti periodici fuori città, o infine manager che decidono di usare il tempo di trasferimento per lavorare o leggere. Un concentrato di mondo spalmato su 18 stalli (così si chiamano i mini parcheggi dove stazionano gli autobus), e dove operano una trentina di compagnie, tra italiane e straniere. Che portano vicino, in Umbria e basso Lazio, o lontano (Bologna, Milano, Palermo). O anche lontanissimo, fino a Varsavia o a Lisbona. Vi pare un mercato di nicchia? Non sembra proprio. Nel 2005 dal piccolo largo Mazzoni a Roma (70 dipendenti) partivano 3 milioni di persone, adesso si mettono in moto da lì 8 milioni di passeggeri. E pochi meno se ne muovono da Milano o da altri hub italiani del trasporto su gomma. Per dare un’idea della dimensione rapportata ad altri mezzi di trasporto, nel 2022 il sistema di treni locali Trenord ne ha messi in movimento 151 milioni. Ma gestendo il trasporto su rotaia in tutta la Lombardia e in sette province limitrofe, l’area a più alta densità di popolazione in Europa, fornendo 2200 corse al giorno e collegando 460 stazioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE