Una manovra contro la disuguaglianza, nonostante le proteste della sinistra

Quando al governo c’è la destra è naturale che la sinistra protesti contro l’aumento delle disuguaglianze. Ed è esattamente ciò che stanno facendo le opposizioni politiche e sindacali contro la manovra di Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti. Si tratta di un riflesso condizionato che scatta anche quando accade l’opposto, dato che la legge di Bilancio destina circa 15 miliardi (i due terzi della manovra) al taglio del cuneo fiscale per i redditi più bassi attraverso due misure. La principale è la conferma dello sgravio contributivo del 7 per cento per i redditi sotto i 25 mila euro annui e del 6 per cento fino a 35 mila, che vale 10,8 miliardi di euro. L’altra è il cosiddetto “primo modulo” della riforma fiscale, che taglia l’Irpef di due punti ai redditi tra 15 e 28 mila euro e, al contempo, sterilizza i benefici per i redditi oltre i 50 mila euro.

