Perché la strategia sovranista sui Btp è segno di fragilità

Mettere il debito pubblico nelle mani degli italiani è la ricetta del governo Meloni per compensare i mancati acquisti di titoli di stato da parte della Bce, riducendo il più possibile il ricorso agli investitori di mercato. E poco importa se questo implica gravi distorsioni come l’accesso al welfare iniquo da parte dei cittadini che sarebbe determinato dall’esclusione dei Btp dal calcolo dell’Isee. La strategia del Mef è fare di tutto per favorire gli acquisti di titoli di stato da parte delle famiglie in modo da contenere le oscillazioni dello spread, che è il termometro della fiducia degli investitori finanziari. Non è una novità per quest’esecutivo, ma la proposta di escludere i Btp dall’Isee rivela che è in corso un’accelerazione in questa direzione e a spiegarne il motivo potrebbero essere alcuni numeri snocciolati dall’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) nell’audizione del 10 ottobre sulla Nadef. La stima delle emissioni di titoli di stato al netto degli acquisti dell’Eurosistema (che ormai non sono più diretti ma avvengono sul mercato secondario sotto forma di reinvestimento dei titoli in scadenza) sarebbe di circa 145 miliardi nel 2024 contro 118 miliardi del 2023 (anche questa è una stima), che pure è in forte aumento rispetto al 2022 quando era ancora in corso il piano di acquisti pandemico della Bce.

