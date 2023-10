In Francia anche il Monde si è arreso per finire nelle mani di un solo uomo: Xavier Niel

Nasce all’ombra del potere, suo padrino è il generale de Gaulle, come per l’intera Francia del secondo dopoguerra. Quando il nuovo giornale per la nuova classe dirigente vede la luce, il 18 dicembre 1944, il conflitto mondiale non è finito, ma “les loups sont sortis de Paris”, i lupi, come li chiamava una famosa canzone di Serge Reggiani, sono usciti da Parigi. Gli occupanti tedeschi si sono ritirati il 24 agosto, due giorni dopo il generale Patton percorre i Campi Elisi e Charles de Gaulle alto, impettito, vero hombre vertical, varca l’Arco di Trionfo, mentre la voce di Edith Piaf fluisce come un fiume di speranza lungo i boulevards e i parigini escono alla luce di un altro sole. Dov’erano, cosa avevano fatto in quei quattro terribili anni? Se lo chiederà a lungo la nuova generazione quando comincerà a varcare senza paraocchi la linea d’ombra. Cercheranno una risposta gli scrittori come Patrick Modiano, nato il 30 luglio 1945, che non finisce di indagare sull’ambigua vicenda di suo padre Albert, ebreo di origine italiana. E “per l’arte della memoria con la quale ha evocato i destini umani più inesplicabili e scoperto il mondo della vita nel tempo dell’occupazione”, gli hanno assegnato nel 2014 il Nobel per la Letteratura. De Gaulle sapeva, ma cercava il riscatto non la vendetta, voleva far crescere una élite del futuro e intendeva dotarla degli strumenti necessari alla rinascita, chiamando a raccolta intellettuali di diverso colore politico, come André Malraux compagno di strada dei comunisti, o come Hubert Beuve-Méry che prima aveva aderito alla Repubblica di Vichy poi, nel 1942 si era unito alla resistenza. “Voi non siete dei miei”, gli dice il generale, ma lo convince a prendere le redini del nuovo quotidiano, “un giornale di prestigio e di riferimento”, con lo sguardo rivolto all’estero: Le Monde, nomen omen.

