I problemi tecnici, ma anche finanziari, del ministro Musumeci nei Campi Flegrei

Se ne parla ancora poco, ma come affrontare il rischio sismico dei Campi Flegrei è la nuova emergenza nazionale con cui dovrà confrontarsi il governo Meloni. Dopo l’ultima scossa di lunedì sera, avvertita in modo nitido anche nel centro di Napoli, il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha annunciato l’arrivo di un decreto legge ad hoc e di aver chiesto alla commissione Grandi Rischi, alla cui presidenza si è appena insediato Eugenio Coccia, studioso di astronomia e astrofisica, di essere aggiornato su quello che la comunità scientifica pensa della situazione nell’area a rischio. Di quale legge si tratta? Conterrà le misure urgenti di prevenzione per il bradisismo, compresa l’analisi della vulnerabilità degli edifici messi alla prova da uno sciame incalzante.

