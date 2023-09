Servono nuove forme di accesso al credito per lo sviluppo delle Pmi 

Sono diminuite le richieste di credito a medio-lungo periodo e la spesa per investiment, i piccoli e medi imprenditori sono prudenti e in attesa di certezze. Secondo Marco Granelli "serve una spinta alla innovazione dei tradizionali servizi per il credito"

La stretta monetaria rischia di condizionare le prospettive e gli investimenti delle piccole imprese. Basti dire che, nell’ultimo anno, secondo le rilevazioni di Confartigianato, le micro e piccole imprese hanno subìto un aumento di 6,7 miliardi del costo del credito. Contemporaneamente si assiste a un progressivo crollo dei prestiti bancari: -8,2 per cento per le aziende fino a 20 addetti e -9,5 per cento per le imprese artigiane. Diminuiscono molto la richiesta di credito a medio-lungo periodo e la spesa per investimenti. Segno che gli imprenditori sono prudenti e in attesa di certezze. Per quanto riguarda il credito di piccolo importo, le banche tendono sempre più a spostare la domanda delle imprese verso le finanziarie del credito al consumo, con aggravio significativo dei costi per interesse. Altro fenomeno da tenere sotto controllo è il trend dei tempi di pagamento tra imprese che dà segnali di rialzo ed è sintomo di un possibile, ulteriore aumento delle criticità sul fronte dell’accesso ai finanziamenti bancari. I rialzi dei tassi di interesse hanno allargato la distanza, ormai strutturale, del mondo del credito tradizionale dalle esigenze della micro e piccola impresa.