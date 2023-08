Per una nuova economia sociale di mercato

Tutti contro tutti. Governi contro governi che alimentano guerre di trincea senza fine, modello secolo scorso; colpi di stato in atto; colpi di stato annunciati; geopolitica in movimento continuo e perverso; alleanze sovranazionali di interessi che si fanno e si disfano dall’oggi al domani; banche centrali incerte rispetto al nuovo contesto post-pandemico; grandi regolatori sovranazionali silenti, impotenti, poco utili. Insomma, grande è la confusione sotto il cielo, ma la situazione non è affatto eccellente, se non per i grandi titani societari che controllano le catene del valore globale. Titani che vedono aumentare, giorno dopo giorno, il loro potere, i loro profitti, la loro dominanza di mercato, tecnologica, politica, monetaria. Senza nemici, concorrenti, competitori all’orizzonte. In una pura logica di antagonismo al libero mercato, quello basato sulla concorrenza. Senza dover render conto a nessuno, arroganti e minacciosi e che lasciano il cerino in mano del conflitto distributivo, prodotto dai loro comportamenti egemonici, agli stati. Fino a quando? Andiamo con ordine a ricostruire i fatti.

