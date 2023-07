Il piano nazionale sull'energia? Non esiste. Indagine su un mistero

Tutte storie. Da una settimana si espandono interviste a tutta pagina, si infiammano dichiarazioni dai toni accesi, si studia quanta CO2 farà risparmiare la settimana cortissima, vorticano bozze e versioni diverse, vibrano indignate le proteste degli ecologisti attorno al nuovo Pniec, il piano nazionale integrato energia e clima con il quale l’Italia deve dire a Bruxelles come applicherà le regole contro le emissioni che scaldano il clima. Problema. Non esiste ancora questo Pniec, che nella nonlingua europeese si chiama Necp (National energy and climate plan). Non esiste. Ciò che in realtà il ministero dell'Ambiente ha trasmesso venerdì scorso alla Commissione europea di Bruxelles è solamente un executive summary di 24 soberrime paginette punteggiate da grafici e tabelle, e il Minambiente ha informato gli uffici europei che forse attorno a metà mese manderà la versione definitiva, un tomo 20 volte più cospicuo, circa 450 ponderose pagine ancora in elaborazione.

