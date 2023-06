Perché all'Italia e all'Europa serve una nuova politica industriale

La sfida che attende il nostro paese da almeno vent’anni non è quella del Pnrr (la fiera delle ipocrisie!) ma quella della competitività: più che mai decisiva se si guarda alla gravissima congiuntura del Gatt e del Wto (anche per l’azione di Stati Uniti, Cina e Russia). Dopo i tentativi di Francia e Germania del 2019 di promuovere una politica industriale comune europea ex art. 173, Tfue perché si superasse la fisiologica concorrenza fra gli Stati membri, e l’Unione si ponesse come uno dei tre centri della comunità internazionale, l’Europa è oggi ininfluente. I “cinguettii” delle istituzioni europee (come le deroghe in materia di aiuti di stato) sono davvero “acqua tiepidissima” rispetto all’Inflation Reduction Act (Ira) americano e alle misure cinesi; comunque non interessano l’Italia (il cui debito non le consente di sostenere una politica industriale efficace). Il che non vuole dire che l’Italia non debba coltivare una sua politica economica inevitabilmente con altri paesi per rendere competitive le sue imprese.

