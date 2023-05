I suggerimenti e le critiche di Visco al governo Meloni

Al termine delle sue ultime considerazioni finali, Ignazio Visco precisa, citando il primo governatore della banca centrale Bonaldo Stringher, che i giudizi e le valutazioni della Banca d'Italia hanno “l’intento esclusivo, in comune, non in dissidio, con lo stato, ‘di migliorare le condizioni dell’attività nazionale e di migliorarne le sorti’”. È con questo spirito, rivendicato nei 12 anni di mandato, che si possono leggere in controluce i suggerimenti e le critiche alla politica del governo. Nel discorso del governatore c’è una sostanziale approvazione di due scelte di fondo del governo guidato da Giorgia Meloni: il sostegno all’Ucraina e la politica di bilancio prudente. Ma anche diverse critiche, o motivi di frizione, su diverse scelte di politica economica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE