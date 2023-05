Le raccomandazioni dell'Ue incoraggiano Giorgetti a tenere testa a Salvini e a Forza Italia

Le raccomandazioni dell’Unione europea pubblicate ieri relative al Piano di stabilità e al Programma nazionale di Ripresa e resilienza dell’Italia non contengono alcuna seria novità. L’esercizio che la Commissione tenta – ovvero applicare da subito contro l’eccesso di debito il criterio di riduzione della spesa pubblica primaria netta, cioè senza considerare interessi sul debito, sostegni all’occupazione e entrate una tantum, criterio proposto nella bozza di riforma del Patto di stabilità Ue che però non verrà approvata prima di fine anno – conferma quanto avevamo già scritto. Lo scenario di finanza pubblica pluriennale previsto per l’Italia dalla legge di Bilancio approvata a fine 2022 dall’attuale governo non solo rispetta il criterio quantitativo di riduzione della spesa primaria netta indicato da Bruxelles ma si pone obiettivi più ambiziosi, cioè riduzioni di spesa o aumento di entrate a cominciare dal 2024 leggermente superiori a quelli cui saremmo tenuti, ma necessari per raggiungere e mantenere un avanzo primario pari ad almeno il 2 per cento del pil, rendendo credibile la discesa graduale del debito pubblico. Come le raccomandazioni di ieri puntualmente confermano.

