"Questo Patto di stabilità accoglie le richieste dell'Italia. E ora avanti col Mes". Parla Dombrovskis

Che possa valere ad archiviare la decennale guerriglia tra nordici micragnosi e sudisti spendaccioni, sarebbe velleitario pensarlo. E infatti Valdis Dombrovskis, col solito piglio misurato, lettone frugale anche nell’eloquio, si limita a dire che “è una proposta equilibrata”. La proposta è quella della Commissione Ue sul nuovo Patto di stabilità e crescita. Che per Berlino, manco a dirlo, è troppo lasca: il ministro delle Finanze Lindner già minaccia le barricate. E per l’Italia? “Non so ancora come verrà commentato questo nuovo pacchetto di regole”, prosegue il vicepresidente della Commissione. “Ma col ministro Giorgetti sono in contatto costante, e credo ci siano molti elementi che vanno incontro alle sue aspettative”. Ci arriviamo. Prima, però, c’è da mettere a verbale l’ennesima bacchettata sul Mes: “E’ il caso di ratificare”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE