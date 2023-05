Perché la Corte dei conti sul Pnrr punta contro Ambiente e Infrastrutture

Le delibere adottate dalla Corte dei conti sulla gestione di due dei 27 interventi a cui sono collegati i 16 miliardi di euro che l’Italia può ottenere con la quarta rata del Pnrr, alla fine di giugno, sono significative per quel che fanno capire dello stato di attuazione del piano, per il contributo che il controllo concomitante può dare, per il ruolo delle istituzioni politiche. Entrambi gli obiettivi, il rifornimento a idrogeno per il trasporto stradale e soprattutto il miglioramento della rete idrica, sono importanti. Ma le delibere della Corte fanno capire che, se l’individuazione degli obiettivi non è stata esente da mende, l’attuazione da parte dei due ministeri – Ambiente e Infrastrutture – ha reso tutto più difficile. All’Ambiente è obiettato di aver tardato nell’adottare atti amministrativi e nell’aver compresso i tempi, alle Infrastrutture di non aver svolto un precoce e serrato monitoraggio.

