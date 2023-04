La Commissione europea contro il precariato pubblico dell'Italia

La Commissione europea ha minacciato di portare l’Italia davanti alla Corte di giustizia in una procedura di infrazione per l’abuso di contratti a tempo determinato e per le condizioni di lavoro discriminatorie nel settore pubblico. La notizia potrebbe passare inosservata, ma l’Italia è anche il paese in cui una parte consistente dei partiti di maggioranza e opposizione denuncia l’iperliberismo, il Jobs act, l’abolizione dell’articolo 18 e il flagello del precariato. Nel corso dell’ultimo ventennio quasi tutti questi partiti sono stati al governo. E, secondo la procedura di infrazione lanciata dalla Commissione, sono questi governi che hanno messo in opera una strategia di precarietà sistematica per alcuni lavoratori del settore pubblico, violando le regole europee.

