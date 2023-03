Poste Italiane festeggia i risultati del 2022: redditività e dividendi in crescita

La società guidata da Matteo Del Fante raddoppia il risultato operativo in cinque anni. Sul business di gas e energia punta a superare i 300 mila contratti nel 2023

“Poste Italiane ha registrato risultati solidi con un risultato operativo del 2022 a livelli record, più che raddoppiato rispetto al 2017”. Lo ha dichiarato Matteo Del Fante, amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane, che termina quest'anno il suo mandato, commentando i risultati del 2022 presentati oggi. “Tutti i settori hanno contribuito al trend di crescita della redditività operativa sottostante, confermando ancora una volta solide basi per la crescita futura. Il nostro programma di trasformazione, fondato su “Deliver22″, il nostro primo Piano Strategico, è stato ora attuato pienamente con tutti i principali target raggiunti”, ha aggiunto l’ad.

La società guidata da Del Fante ha chiuso l'anno con risultati importanti: l’ebit in crescita del 24% a 2,3 miliardi. L’utile netto è di 1,51 miliardi, – 4,3%, in conseguenza a maggiori imposte, ma è “il doppio del livello 2017 che si attestava a 0,7 miliardi” rileva l’azienda in un comunicato. Nella sintesi dei dati di bilancio del 2022 è stato indicata la progressione dell’azienda rispetto al 2017, anno di nomina di Del Fante: sul fronte dei ricavi la crescita è del 12,5% in 6 anni mentre il margine operativo segna +104%. Poste ha deciso di “festeggiare” alzando i target per il 2023 e aumentando il dividendo del 10% rispetto al 2021. "Sulla base della nostra sovraperformance, stiamo aumentando il dividendo per il 2022 e il target per il 2023, rispetto ai nostri obiettivi originari", ha aggiunto Del Fante, "proponendo un dividendo per azione pari a 65 centesimi di euro sui risultati del 2022, con un aumento del 10% rispetto al livello dello scorso anno, e fissando un obiettivo di dividendo per azione pari a 71 centesimi di euro sui risultati del 2023, con un aumento del 9% su base annua".

Guardando nel dettaglio le varie linee di business, nel 2022 i ricavi del settore Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione si sono attestati a 3,7 miliardi, in calo dell'1,2% su base annua e mostrando una solida resilienza rispetto ai 3,6 miliardi del 2017. Questa divisione è l'unica in perdita, con un rosso di 361 milioni di euro. I ricavi del segmento Servizi Finanziari si sono attestati a 4,9 miliardi, +3,3% su base annua, con un margine di interesse solido e in crescita del 28,6% su base annua, che ha più che compensato le minori entrate previste dalle commissioni di distribuzione dei prodotti di risparmio postale. I ricavi del segmento Pagamenti e Mobile hanno continuato a crescere, anno su anno, di un 30% a 1,1 miliardi di euro, mentre i ricavi del settore assicurativo sono aumentati del 15,7%, su base annua, a 2,2 miliardi.

Per quanto riguarda la nuova linea energia, Del Fante ha detto che in quattro mesi sono stati sottoscritti oltre 150mila contratti. La previsione è di superare i 300 mila contratti nel 2023.