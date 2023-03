Il baco del Pnrr è nel rapporto tra governo e comuni. Tre guai

Un decreto che accentra la governance del Pnrr a Palazzo Chigi con tutti i ritardi che questo comporta, una richiesta seppur mai precisata di spostare alcuni progetti Pnrr sui fondi strutturali europei o sui fondi di coesione nazionali e soprattutto la narrazione generale che è passata da “dobbiamo far di tutto per rispettare i tempi del Pnrr” a “non ce la faremo mai, bisogna rivedere tutto”. Tre iniziative che possono generare qualche preoccupazione. Rinnegare i vincoli del Pnrr spostando i progetti sulla programmazione ordinaria dei fondi di coesione (che però richiede un cofinanziamento nazionale) può essere una iniziativa popolare presso i comuni che si sentono oberati di responsabilità però non può voler dire rassegnarsi ai soliti ritardi e inconcludenze tipici degli investimenti finanziati sui fondi di coesione. Quel che conta ora è che il governo Meloni non torni indietro sul Pnrr per paura di affrontare le riforme in esso contenute (balneari e molte altre) e le difficoltà che i comuni dovranno affrontare per spendere le risorse del Piano.

