La morbosa campagna contro Fabrizio Palermo puzza di termovalorizzatore

La presidente del Consiglio di amministrazione dell’Acea della capitale, Michela Castelli, è stata costretta a dimettersi in seguito a una insistente campagna di denunce sviluppata oramai da più settimane dalla redazione romana di Repubblica, che se ne vanta. L’obiettivo di Repubblica è l’amministratore delegato Fabrizio Palermo, accusato da parte di alcune addette alla sicurezza sulle pagine del giornale di “razzismo maschilista”. Una prima inchiesta interna svolta dal comitato etico interno aveva definito infondate le accuse, il che ha indotto Repubblica a definirne i membri come “Gualtieri boys”, e a insinuare che “parlano di polpetta avvelenata in vista della gara per il termovalorizzatore”. In effetti il termovalorizzatore di Roma, che ha già causato la crisi del governo di Mario Draghi e reso impossibile l’alleanza tra Pd e 5 stelle nelle regionali del Lazio (nonostante stessero insieme nella giunta uscente), resta un tema assai sensibile, ma questo non spiega l’accanimento di Repubblica contro l’amministratore delegato.

