I prezzi dei carburanti in calo: tanto allarmismo per niente

Erano tutti molto allarmati per l’aumento del costo dei carburanti, ma ora che i prezzi stanno scendendo pare non interessi più a nessuno. L’aggiornamento settimanale sui prezzi medi pubblicato dal ministero dell’Ambiente, mostra infatti che negli ultimi sette giorni il costo della benzina è diminuito di poco più di un centesimo al litro e quello del gasolio di circa 4 centesimi e mezzo: 1,86 euro per la benzina e 1,85 euro per il gasolio. Il dato si inserisce all’interno di una forsennata campagna mediatica sull’impennata dei prezzi che ha usato due argomenti, uno completamente falso e uno con un fondamento reale. Il primo è stato lo spettro della “speculazione”, che ha spinto il governo a introdurre misure straordinarie e nuove sanzioni nei confronti dei distributori.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE