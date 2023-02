Tra "occupabilità" e "autocensimento", il governo in cortocircuito sul Rdc

Circa 7-800 mila beneficiari perderanno il sussidio ad agosto, ma i centri per l'impiego non funzionano e l'esecutivo non sa come fare. Così ha deciso di determinare gli "occupabili" per decreto e la loro presa in carico per autocertificazione

Sul Reddito di cittadinanza il governo ha innescato una bomba a orologeria e non sa come venirne fuori. La riforma organica della misura anti povertà è stata opportunamente rinviata al 2024, ma per dare un segnale politico nella legge di Bilancio è stata introdotta la soppressione del sussidio per gli “occupabili” a partire da agosto 2023. Quindi, nei primi sette mesi dell’anno, il governo dovrebbe fare in modo che gli esclusi dal sussidio – oltre 400 mila famiglie e 7-800 mila individui – trovino un lavoro. Il problema è che, dall’origine della misura, i centri per l’impiego fanno fatica a prendere in carico i percettori di Rdc: secondo i dati dell’Anpal, solo il 42,5% degli “occupabili” ha sottoscritto un patto per il lavoro o è impegnato in un percorso formativo. Impossibile fare in pochi mesi quanto non si è fatto in diversi anni.