Da Satispay a Scalapay, i neocapitalisti si aggirano per l'Italia

I neocapitalisti si aggirano per l’Italia. Le loro aziende si chiamano Satispay, Scalapay, Casavo, Bending Spoons e così via. Alcune sono “unicorni” (appellativo che si affibbia a quelle startup che da zero raggiungono il miliardo di valore), altre lo saranno presto, altre – infine – saranno comprate da fondi o imprese italiane o straniere oppure chiuderanno. Perché così funziona il mercato, senza scandalo. Questo è un nuovo capitalismo che convive con quello antico e anche con lo stato (innovatore). Negli Stati Uniti, in Francia, in Gran Bretagna, in Germania così come in Spagna ci sono arrivati prima spinti da tanti investimenti a sei cifre; noi ci stiamo arrivando con passi accelerati, nonostante la congiuntura negativa e le nubi recessive, nonostante una resistente borbonica burocrazia, nonostante la giustizia (in)civile, nonostante la politica appassionata ai vecchi dossier incancreniti diventati sociali più che economico-finanziari, Mps, ex Telecom, ex Ilva, ex Alitalia (nei quali il prefisso dice davvero tutto), nonostante l’inaffondabile cultura anticapitalista di matrice catto-comunista. C’è dell’altro nell’Italia claudicante per via del caro-energia, dei suoi ritardi endemici e – ora – anche delle infantili suggestioni protezionistiche.

