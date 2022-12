Tutto quello che non capiscono sul futuro dell'economia italiana i critici superficiali della Bce

La principale critica che viene fatta alla decisione della Banca centrale europea di aumentare i tassi d’interesse è che tale misura non è efficace – anzi è dannosa – per far fronte all’inflazione che sta attualmente colpendo i paesi europei. Non si tratta in effetti di una tipica inflazione “da domanda”, provocata da un surriscaldamento dell’attività economica ma piuttosto da inflazione “da costi”, che riguarda in particolare prodotti importati, come l’energia, dovuta soprattutto a strozzature di offerta. Questo secondo tipo di inflazione non si combatte con tassi d’interesse più elevati ma con misure di altro tipo, che incidono sulla produzione di prodotti primari.

