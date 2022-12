La geniale idea della Lega per raccogliere i risparmi degli italiani ha qualche problema

Dalla "nazionalizzazione" del debito pubblico ai Btp Futura e Italia. Delle sorte di Pnrr fatti in casa. Strumenti che non funzionano e provocano un "patriottico" autosoffocamento dell'economia del paese. Per preservare neoliberismo e competizione serve altro

In Italia, i cassetti della politica sono sempre strapieni di idee meravigliose che attendono solo di essere realizzate. Malgrado la notevole fantasia delle nostre genti e dei loro rappresentanti eletti, capita di dover ricorrere a proposte che in passato non sono state comprese a fondo dalle maggioranze pro tempore o boicottate dalla perfida realtà. Una di queste pare essere il Btp patriottico pensato dalla Lega durante il governo gialloverde, e che non vide la luce, prevista con la legge di Bilancio del 2019. Oggi il progetto torna in una proposta di legge a prima firma del leghista Giulio Centemero, assegnata in sede referente alla commissione Bilancio della Camera. Obiettivo di base è quello di aumentare la quota di debito pubblico detenuta dagli italiani.