Il sogno della fusione nucleare è più vicino: l'annuncio degli Stati Uniti

Diversi media americani scrivono che un reattore in California ha prodotto una quantità di energia maggiore di quella usata per innescare la reazione: è la prima volta che accade, dopo più di 50 anni di ricerche. Domani il dipartimento americano dell'Energia terrà una conferenza stampa

Per la prima volta, un gruppo di scienziati è riuscito a produrre una quantità di energia dalla fusione nucleare maggiore di quella usata per innescare la reazione. L'indiscrezione è del Financial Times, ma diversi altri giornali americani hanno confermato la notizia sentendo diverse fonti. L'annuncio ufficiale è atteso per domani, quando il dipartimento dell'Energia statunitense terrà una conferenza stampa.

La fusione nucleare è la reazione nucleare che avviene nel Sole e nelle altre stelle, che produce energia dalla fusione di quattro atomi di idrogeno che ne genera uno di elio. Gli scienziati cercano di replicare questo processo da oltre 50 anni, perché la fusione genera quantità minori di radiazioni e scorie più facili da gestire rispetto alla fissione, la tecnologia delle centrali nucleari esistenti. Se la ricerca andasse a buon fine – e l'annuncio del dipartimento americano dell'Energia in questo senso è un'ottima notizia – potremmo potenzialmente avere una fonte di energia pulita e sicura, praticamente senza scorie e disponibile in quantità illimitata. Ma perché ciò sia possibile in grandi quantità e a un prezzo accessibile potrebbero volerci ancora molti anni.

Quello americano non è l'unico fronte di ricerca attivo sulla fusione, ma potrebbe essere determinante perché finora nessuno era mai riuscito a produrre più energia di quella utilizzata per l'esperimento, come hanno fatto gli scienziati del Lawrence Livermore National Laboratory, in California.

Anche l'Europa ha molto investito in questa tecnologia. All'inizio di quest'anno, il più grande reattore sperimentale di fusione nucleare in Europa, il francese Jet, è riuscito a ottenere 59 megajoules (11 megawatt di energia), doppiando il record che aveva fatto registrare nel 1997. Il reattore fa parte del progetto Iter, un programma di cooperazione europea attivo dal 1978.