Sì al riutilizzo, stop al riciclo. La svolta dell'Ue sui rifiuti indigna le imprese italiane. Numeri e guai

Da un lato ci sono lattine di alluminio, bottiglie di vetro, contenitori di plastica, tutti vuoti. Dall’altro un bivio: riutilizzo o riciclo? E non è una semplice differenza semantica quella che distingue le due strade. L’Italia usa la seconda. La Commissione di Bruxelles ha scelto la prima. Ma con la proposta di regolamento approvata ieri, l’Italia dovrebbe cambiare il suo sistema di raccolta differenziata, fatta tramite i comuni e i centri di recupero. E passare al sistema del vuoto a rendere. Che in pratica significa: compro la birra e pago in più un importo per la cauzione. Poi comprerò altre birre riconsegnando le lattine e mi verrà scontata la cauzione. Lo stesso per il vetro e la plastica.

