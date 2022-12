Occupazione da record: a ottobre sale al 60,5 per cento. Non succedeva dal 1977

Prosegue il trend positivo: aumentano i lavoratori, diminuiscono i disoccupati e gli inattivi. Rispetto a un anno fa ci sono 500mila occupati in più. Nonostante inflazione e crisi energetica, l'economia italiana tiene bene e si dimostra in salute, come dimostra la fotografia dell'Istat

Aumentano i lavoratori, diminuiscono i disoccupati e gli inattivi. Il tasso di occupazione relativo al mese di ottobre sale al 60,5 per cento, un livello record che non si raggiungeva dal 1977. In particolare, come ricostruisce Istat, sono 82mila gli occupati in più, una crescita che riguarda sia gli uomini che le donne, i dipendenti permanenti e gli ultracinquantenni. Nonostante l'inflazione e la crisi energetica, l'economia italiana resiste, trainata da una crescita del pil: +0,5 per cento nel terzo trimestre dell'anno con una crescita che arriverà al 3.9 per cento per il 2022.